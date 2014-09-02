Белорусские дороги будут лучше: строители переходят к использованию бетона при возведении полотна

Новости Беларуси. Белорусские дороги будут лучше. Строители переходят к использованию бетона при возведении дорожного полотна. Нельзя сказать, что это принципиальное новшество. Еще в 70-80-е годы было построено несколько тысяч километров «бетонок». Одна сейчас это будут делать с помощью новейших технологий. Первая ласточка – участок второй кольцевой автодороги вокруг Минска.

Павел по белорусским дорогам колесит сравнительно недавно. Но не понаслышке знает, как бывают они дороги для автомобиля. Попасть в ямку на одной из основных магистралей или в городе – большая редкость. Но на второстепенной трассе вероятность выше. Так что на новую кольцевую большие надежды.

Павел Курило, водитель:

Было бы хорошо, если вторая кольцевая дрога будет скоростной. У нас не так уж много дорог, где можно ехать 120 километров в час. Если дорога качественная, это безопасно.

В дождливую погоду выбоины в асфальте заливает водой, можно попасть колесом и повредить авто. Зимой «H2О» в выбоинах превращается в лед. В то же время на гладком бетонном полотне жидкость практически не задерживается. Да и ночью свет от бетонной глади куда лучше отражается. А это видимость на дороге.

И асфальтовая дорога, и бетонная состоят практически из одного и того же минерального наполнителя: песок, щебень, гравий. Разница лишь в «связке». В одном случае в качестве вяжущего вещества используют битум, в другом – цемент.

Ольга Опанасенко, кандидат химических наук, заведующая лабораторией химии дорожно-строительных материалов Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

Самая главная беда битума в том, что он размягчается при высоких температурах, а зимой он начинает трещать, трещины образуются.

Белорусские ученые предлагают сочетать долговечность бетонных магистралей и комфорт от езды по асфальту.

Ольга Опанасенко, кандидат химических наук, заведующая лабораторией химии дорожно-строительных материалов Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

Если мы наносим тонкие слои защитные из асфальтобетона, то тогда мы получаем комфортную езду, защиту от разрушений в зимний период и прочностные характеристики, которые не позволяют очень длительное время разрушаться цементно-бетонному покрытию. Надо использовать и ту технологию, и другую вместе.

Впервые бетонную дорогу построили еще в царской России в Тифлисе. Она до сих пор не нуждается в капремонте.

Бетонное покрытие дороже асфальтового практически вдвое. Но асфальт требует внимания уже на 3-4 год эксплуатации: заливки трещин, засыпки ям.

Бетонное покрытие первые 10 лет, а то и больше, как говорят дорожники, «только пыль сдувай».

Сергей Боровик, мастер ремонта и строительства дорожных покрытий УП «Ремавтодор» Фрунзенского района Минска:

Стоимость укладки хоть немножко и дороже, но зато сроки службы значительно возрастают. В раза два, а то и больше.

Строительство дорог с использованием цемента в нашей стране одно время утратило свою популярность. Своего материала в нужном количестве и качестве не было, а битум было покупать дешевле. С модернизацией трех цементных заводов в Беларуси ситуация изменилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бука, начальник отдела промышленности строительных материалов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На сегодняшний день потребность в цементе годовая в районе 180 тысяч тонн будет для строительства именно этих дорог, в щебне – около 470-480 тысяч тонн. И по щебню, и по цементу это в районе 3% годовой мощности предприятий.

Бетонное покрытие более жесткое и экономит бензин почти на 20%. К тому же на нем не появляется колейности и волн, как на асфальте.

А что касается «шума», как сетуют некоторые автолюбители, то, как показали исследования, движение по бетонной дороге нового поколения громче, чем по асфальту в среднем на четверть мощности человеческого шепота. Так что плюсы «бетонки» очевидны.