В Гомеле впервые на республиканском уровне 30 октября выбирали главную «Автоледи» Беларуси

Новости Беларуси. Маникюр маневру не помеха. В Гомеле 30 октября выбирали главную «Автоледи» страны. Посмотреть с безопасного расстояния на девушек за рулем пришли сотни зрителей.

Свои навыки и способности участницы проявили не только за рулем. Важны были и теоретическая, и артистическая подготовка. Этот конкурс впервые проходил в масштабе республиканского. Вместе со статусом мероприятие прибавило в зрелищности.

Мария Зарубина, участница конкурса «Автоледи-2015» (Витебская область):

Наверное, это моя жизнь. Я тут живу, у меня тут есть все: и подушечки, как у девочек, игрушечки, помады. Без автомобиля, честно говоря, никак, без автомобиля я как девушка без сумки. Мне нравится, я очень хотела поучаствовать в этих соревнованиях, меня пригласили, это было очень почетно.

Нынешние соревнования можно уже смело записывать в разряд международных. К участию вне конкурса допустили профессионала из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Простакова, участница конкурса «Автоледи-2015» (Россия):

Нахожусь в должности лейтенант полиции инспектор ДПС по городу Брянску. Меня пригласили и предложили участвовать в данном мероприятии. У нас проводятся в России, мы участвуем в «Автоледи» в разных городах Российской Федерации, поэтому мы решили приехать к вам.