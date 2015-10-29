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В Климовичах грузовой поезд протаранил Audi, 46-летний водитель погиб

29 октября 2015 15:51
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Новости Беларуси. Авария на железнодорожном переезде перегона Волосковня-Климовичи. По предварительной информации, автомобиль «Ауди» выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маневровым поездом.

46-летний водитель скончался на месте.

Пресс-служба УВД Могилевского областного исполнительного комитета:
По сведениям отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД по предварительной версии водитель Ауди 80 при проезде через регулируемый железнодорожный переезд проявил невнимательность, возможно, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом, который двигался со стороны Костюковичей в направлении Кричева. Железнодорожный переезд оборудован световыми и звуковыми сигналами. По данному факту проводится проверка. Причины ДТП устанавливают специалисты. 

# авто # Авария в Могилевской области

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