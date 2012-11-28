На пересечении улиц Седых и Карбышева в Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Неудачное утро. На пешеходном переходе сегодня автомобиль сбил женщину. Авария произошла на пересечении улиц Карбышева и Седых. Водитель «Рено» не заметил пешехода из-за троллейбуса.

Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и перелом бедра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района:

В 7.30 утра, еще в темное время суток, 30-летний водитель «Рено», двигаясь по улице Карбышева во второй полосе, совершил наезд на пешехода, на женщину 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть по улице Карбышева по пешеходному переходу. Впереди, перед водителем «Рено», замедлил движение троллейбус, то есть транспортное средство. Но водитель не обратил на это внимание, продолжил движение и совершил наезд.