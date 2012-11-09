В Гомеле пьяный водитель в свой день рождения протаранил автобус

Новости Беларуси. Водитель легковушки пересек клумбу и на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом. В момент аварии в салоне автобуса находилось 20 человек, однако никто из них не пострадал.

В результате ДТП легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель автомобиля был заблокирован в салоне. С переломами ребер и черепно-мозговой травмой он госпитализирован.

Как выяснилось, в день аварии водитель с трехмесячным стажем находился в состоянии алкогольного опьянения: отмечал свой 31-й день рождения.

ДТП по вине пьяного водителя произошло в воскресенье утром в Минске. Пассажир, 23-летний молодой человек, с переломами рёбер доставлен в больницу. Водитель автомобиля Mazda6 на закруглении дороги по улице Федотова не справился с управлением и вылетел на тротуар. Удар был настолько сильный, что автомобиль снёс осветительную мачту. В отношении виновника аварии составлено 2 протокола об административных нарушениях. За управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере от 15 до 35 базовых величин, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года. В крови 25-летнего водителя обнаружено 2,04 промилле алкоголя.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси совместно с Министерством юстиции подготовила законопроект, согласно которому предполагается изымать автомобили у нетрезвых водителей.

Владимир Круковский, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Беларуси:

Практически полностью согласован законопроект, который Генпрокуратура готовила совместно с Министерством юстиции Беларуси. В нем предлагается конфисковывать автомобиль только в рамках уголовной ответственности, когда действия нетрезвого водителя влекут за собой смерть другого человека либо наносят тяжкие телесные повреждения. За повторное вождение в нетрезвом виде предлагается лишать свободы на срок до двух лет.