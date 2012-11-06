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В Гомеле «скорая» с ребенком врезалась в три автомобиля и в дерево

06 ноября 2012 11:13
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Новости Беларуси. В Гомеле ночью в аварию попала скорая помощь. На перекрестке спецмашина, в которой везли в больницу ребенка, столкнулась поочередно с тремя автомобилями и врезалась в дерево.

Скорая ехала с включенными светозвуковыми сигналами на красный свет, легковой — на зеленый. Но столкновения избежать не удалось. От удара микроавтобус занесло, он врезался во вторую машину, а затем — в третью. После его выбросило на обочину, где скорая врезалась в дерево.

Несмотря на масштабы аварии, повреждения получили только машины - водители и пассажиры не пострадали. Два медика скорой госпитализированы. Доставлен в больницу и ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария с машиной скорой помощи

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