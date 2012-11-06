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В Минске водитель «БМВ» погнался за подрезавшей его «Ауди», но не справился с управлением и снес светофор

06 ноября 2012 17:48
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Новости Беларуси. Уличная гонка закончилась аварией. Последствия ночного ДТП утром 6 ноября наблюдали водители и пешеходы на перекрестке Горецкого – Янковского. Там автомобиль снес два светофора и дорожный знак.

Со слов нарушителя, его «БМВ» якобы «подрезала» «Ауди». Молодой человек решил наказать обидчика и устроил за ним погоню. Обгоняя по «встречке», он не справился с управлением, иномарка задела светофор, перевернулась через крышу и снова встала на колеса. В отличие от машины водитель не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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