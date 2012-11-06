В Минске водитель «БМВ» погнался за подрезавшей его «Ауди», но не справился с управлением и снес светофор

Новости Беларуси. Уличная гонка закончилась аварией. Последствия ночного ДТП утром 6 ноября наблюдали водители и пешеходы на перекрестке Горецкого – Янковского. Там автомобиль снес два светофора и дорожный знак.

Со слов нарушителя, его «БМВ» якобы «подрезала» «Ауди». Молодой человек решил наказать обидчика и устроил за ним погоню. Обгоняя по «встречке», он не справился с управлением, иномарка задела светофор, перевернулась через крышу и снова встала на колеса. В отличие от машины водитель не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.