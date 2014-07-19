В Германии столкнулись автобусы из Польши и Украины: 9 человек погибли, 50 пострадали

Новости Германии. Серьезное ДТП произошло в Германии. Под Дрезденом столкнулись автобусы из Польши и Украины. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением, ударился о разделительную планку на дороге, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

По последним данным, в списке погибших как минимум девять человек. Еще полсотни получили тяжелые ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия сейчас работают спасатели. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших наших соотечественников нет.