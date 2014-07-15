С 1 августа в Беларуси расширится сеть платных дорог

Новости Беларуси. Беларусь расширяет сеть платных дорог. С 1 августа их станет больше на 256 километров. Сборы начнут взимать на некоторых участках трасс Минск - Гомель, Минск - Гродно, Минск - граница с Литвой и Минск - Дзержинск. В результате общая протяженность платных дорог по стране достигнет почти тысячи двухсот километров.

Кстати, в ближайшее время также откроются восемь пунктов обслуживания пользователей системы BelToll - в Минске, Гродно, Щучине, Ошмянах и Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.