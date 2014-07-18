Лобовое столкновение в Смолевичском районе: 1 человек погиб, 2 пострадали, авто сгорело полностью

Новости Беларуси. Трагедия в Смолевичском районе. Там произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Одна из машин загорелась и была полностью уничтожена огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели достали из ее двух мужчин: 20-летнего водителя и 55-летнего пассажира. Но сохранить жизнь удалось одному из них - водителю авто. Во второй машине во время столкновения находился только водитель. Чтобы освободить его из железного плена пришлось использовать специальные инструменты. 30-летний мужчина госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.



