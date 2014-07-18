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Лобовое столкновение в Смолевичском районе: 1 человек погиб, 2 пострадали, авто сгорело полностью

18 июля 2014 15:00
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Новости Беларуси. Трагедия в Смолевичском районе. Там произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Одна из машин загорелась и была полностью уничтожена огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели достали из ее двух мужчин: 20-летнего водителя и 55-летнего пассажира. Но сохранить жизнь удалось одному из них - водителю авто. Во второй машине во время столкновения находился только водитель. Чтобы освободить его из железного плена пришлось использовать специальные инструменты. 30-летний мужчина госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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