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Смертельное ДТП в день рождения. При столкновении BMW и Renault в Барановичах погибла семейная пара

05 августа 2014 13:42
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП в день рождения. В результате столкновения BMW и Renault в Барановичах погиб 43-летний водитель Renault и его 46-летняя супруга. Трагедия произошла 4 августа, в день рождения женщины. Еще один пассажир Renault госпитализирован.

По предварительным данным все произошло, когда водитель Renault выполнял маневр левого поворота в сторону улицы Брестской, пересекая двойную сплошную линию разметки.

Водитель BMW отделался испугом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Жара значительно осложнила ситуацию и на дорогах Минщины. За выходные в регионе произошли сразу несколько крупных аварий. Пострадавшим понадобилась помощь сотрудников МЧС. В Жодино водитель авто неправильно выбрал скорость и столкнулся с легковушкой, которая шла на разворот. В результате водитель и женщина-пассажир встречной машины погибли на месте. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Брестской области

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