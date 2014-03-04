В Дрогичинском районе мотоцикл съехал в кювет. 22-летний водитель погиб

Новости Беларуси. 22-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет. В результате падения с мотоцикла, водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:

3 марта около 8:00 в д. Радостово Дрогичинского района не имеющий права управления местный житель, 1992 г.р., управляя мотоциклом «Иж-7», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Водитель был без мотошлема.

В понедельник 3 марта десятки человек стали свидетелями резонансного ДТП в Жлобине. Средь бела дня иномарка буквально протаранила автомобиль скорой медицинской помощи. На глазах очевидцев окровавленные медики спасали своего пациента. Смотрите видео.