Прямой эфир

В Дрогичинском районе мотоцикл съехал в кювет. 22-летний водитель погиб

04 марта 2014 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет. В результате падения с мотоцикла, водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:
3 марта около 8:00 в д. Радостово Дрогичинского района не имеющий права управления местный житель, 1992 г.р., управляя мотоциклом «Иж-7», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Водитель был без мотошлема.

В понедельник 3 марта десятки человек стали свидетелями резонансного ДТП в Жлобине. Средь бела дня иномарка буквально протаранила автомобиль скорой медицинской помощи. На глазах очевидцев окровавленные медики спасали своего пациента. Смотрите видео.

# авто # Авария в Брестской области

Другие новости рубрики

Все новости
Страшная авария в Жлобине: окровавленные медики сбитой скорой спасали пациента...
04 марта 2014 08:33

Страшная авария в Жлобине: окровавленные медики сбитой скорой спасали пациента...

«Вольво» и «Пежо» столкнулись в Борисовском районе. Два человека погибли
02 марта 2014 18:25

«Вольво» и «Пежо» столкнулись в Борисовском районе. Два человека погибли

На улице Лынькова в Минске на пешеходном переходе сбили двух женщин
28 февраля 2014 18:13

На улице Лынькова в Минске на пешеходном переходе сбили двух женщин