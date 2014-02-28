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На улице Лынькова в Минске на пешеходном переходе сбили двух женщин

28 февраля 2014 18:13
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Новости Беларуси. Всему виной — яркое солнце. Утром на улице Лынькова в Минске сбили двух женщин. Авария случилась на нерегулируемом переходе возле автобусной остановки. Водитель утверждает, что его ослепило выглянувшее солнце. В результате у одного пешехода - перелом ноги, у другого - ушибы. Виновник ДТП — в порядке. Его автомобиль почти не поврежден: только несколько небольших вмятин на капоте.

К слову, вчера вечером в этом же районе сбили ребенка. Маленького пешехода госпитализировали. Водитель утверждает, что ехал на желтый сигнал светофора, а очевидцы говорят обратное. Ведется следствие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Дудчик, заместитель начальника ГАИ Фрунзенского района: 
На территории города Минска с начала года произошло 68 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Подавляющее большинство из них произошло по вине нарушений правил дорожного движения водителями. Исходя из складывающейся оперативной обстановки, хотелось бы напомнить водителям быть предельно внимательными на таких опасных участках дороги, как нерегулируемые пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, регулируемые пешеходные переходы.

# Аварии # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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