«Вольво» и «Пежо» столкнулись в Борисовском районе. Два человека погибли

Новости Беларуси. Подробности этой трагедии еще предстоит выяснить. Лобовое столкновение легкового «Пежо» и грузового автомобиля «Вольво» произошло 2 марта вблизи д. Ланковщина на 449-м км автодороги М1 Брест – граница Российской Федерация.

Водитель и пассажир «Пежо» погибли на месте.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

Работниками МЧС проводились работы по предотвращению возгорания пролитого ГСМ. При помощи гидравлического инструмента из автомобиля «Пежо-306» извлечены погибшие водитель и пассажир.

Напомним, несколько дней назад едва не закончилось трагедией ДТП в Минске: утром на улице Лынькова сбили двух женщин. Авария случилась на нерегулируемом переходе возле автобусной остановки. Водитель утверждает, что его ослепило выглянувшее солнце. В результате у одного пешехода – перелом ноги, у другого – ушибы. Смотрите видео.