Страшная авария в Жлобине: окровавленные медики сбитой скорой спасали пациента...

Новости Беларуси. Десятки человек в Жлобине стали свидетелями резонансного ДТП. Средь бела дня иномарка буквально протаранила автомобиль скорой медицинской помощи. На глазах очевидцев окровавленные медики спасали своего пациента. Его уже ждали в реанимации.

Перекрёсток улиц Барташова и Акопова один из самых оживлённых в Жлобине. Ещё на подъездах к этому месту на скорой были включены и световая и звуковая сигнализации. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы пересечь перекресток на красный свет.

Андрей Морокин, начальник Жлобинского отдела ГАИ:

До последнего момента торможение не предпринималось ни одни из водителей. Удар был средней силы, но пришёлся в заднюю часть автомобиля. Скорую помощь начало заносить, что повлекло опрокидывание.

В момент ДТП в той части машины неотложки, куда пришёлся удар, два фельдшера боролись за жизнь 39-летнего мужчины. От удара одна из женщин-медиков вылетела в окно на проезжую часть. Дальнейшие действия бригады скорой помощи очевидцы называют поведением героическим.

Одиссей Стасюкевич, заведущий станцией скорой медицинской помощи г. Жлобина:

Мне друг позвонил, на глазах у которого случилось это все. Запись у него на регистраторе я видел. Оно предоставлено в ГАИ. Его первые слова были, что он потрясен, что окровавленные врачи пытаются помогать пациенту, а не сами себе. И это слова человек постороннего, далёкий от медицины.

Сегодня состояние фельдшеров, попавших в аварию, их коллеги оценивают как удовлетворительное. За этой сухой формулировкой скрываются множественные травмы: от переломов конечностей до сотрясений мозга. К сожалению, не смотря на их героические усилия, спасти пациента медикам так и не удалось. Спустя 4 часа после аварии уже в реанимационном отделении мужчина скончался. Что стало главной причиной смерти, сейчас выясняется.

Денис Грицавкин, старший следователь Жлобинского РОСК:

Проводится проверка по данному факту. Назначено проведение судебной экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, которые были причинены пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия. Также установления причин его смерти. Соответственно, перед судэкспертами поставлен вопрос о том, состоят ли имеющиеся телесные повреждения в причинной связи со смертью данного гражданина. На данный момент у нас нет достаточных оснований, чтобы предполагать, что он погиб именно в результате ДТП. Также рассматривается версия, что причиной смерти явилось заболевание, в связи с которым его и доставляли в жлобинскую больницу.

По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело. Юридически вопрос только в тяжести преступления. Де-факто - проблема актуальна не только для Жлобина и Гомельщины. Пропускать спецмашины с включённой световой и звуковой сигнализацией белорусские водители не спешат. И разницы нет - районный это центр или столица страны.

Геннадий Панкратов, водитель машины скорой помощи:

Налево поворачивать опасно. Кто-то может пропускать, а кто-то нет.

Казалась бы, проблесковые маячки и сирена - как спецпропуск на трассе. Так оно и есть, но не всегда. На скорой Геннадий Борисович уже одиннадцатый год, повидал многое, но чаще остального — отсутствие элементарной водительской культуры.

Геннадий Панкратов, водитель машины скорой медицинской помощи:

Хватает всяких водителей. Не пропустят, есть, что едут на красный свет, пересекают сплошные. У многих музыка играет - нас не слышат, или не хотят слышать.

Кстати, профилактические заезды в машинах скорой помощи сотрудники ГАИ проводят регулярно по всей стране. В том же Жлобине сознательность водителей проверяли всего пару месяцев назад. Тогда скорую и пожарных не пропустили 6 человек.