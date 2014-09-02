Погоня под Хойниками: пьяную женщину-водителя остановили только выстрелы по колесам

Новости Беларуси. «Ну и чего вы за мной гонитесь?», – с недоумением спросила женщина-водитель, когда инспекторам все-таки удалось остановить ее автомобиль.

С первых минут общения с дамой правоохранители поняли, что физическое состояние водителя оставляет желать лучшего. Что не удивительно: в ее крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Пресс-служба управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Выяснилось, что еще в 2012 году женщина-водитель лишена права управления транспортным средством за вождение автомобиля в пьяном виде, да и документов на транспортное средство у горе-водителя при себе не оказалось.

Все произошло накануне вечером. В деревне Корчевое Хойникского района наряд дорожно-патрульной службы ОГАИ Хойникского РОВД заметил «Фольксваген Гольф», у которого не работали задние габаритные огни. Инспекторы подали сигнал об остановке.

Однако «Фольксваген» только прибавил газу. Сотрудники ГАИ начали преследование.

Неоднократно через громкоговоритель озвучивалось требование остановки. А водитель все уходила от преследования. Спустя несколько минут иномарка выехала на полосу встречного движения, что создало реальную угрозу лобового столкновения.



Пресс-служба управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Для недопущения въезда нарушителя в город сотрудниками милиции было принято решение об использовании табельного огнестрельного оружия. Предупредив по «громкой связи» водителя об использовании оружия, инспектор ДПС ОГАИ произвел 3 предупредительных выстрела в воздух, после чего произвёл 5 прицельных выстрелов в заднее левое колёсо автомобиля «Фольксваген», повредив его. Не доезжая 300 метров до г. Хойники преследуемый автомобиль остановился.

С начала года на автодорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области было задержано 3 485 нетрезвых водителей.

И далеко не всегда аварии, произошедшие по вине таких горе-водителей, заканчиваются легким испугом. Неделю назад трагедия произошла на пересечении улиц Каменщикова и Огоренко в Гомеле.

Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек.

С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.