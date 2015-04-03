В результате столкновения легковушки и мотоцикла погибли два человека

Новости Беларуси. Трагедией закончилась поездка на мотоцикле для двух жителей Кричевского района. В результате лобового столкновения легковушки с байком погиб его водитель и пассажирка. По словам очевидцев, мотоцикл ехал с выключенной фарой. Возможно, это и стало причиной аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Старосотникова, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

В результате столкновения погибли мотоциклист и его 44-летняя пассажирка. Оба были без мотошлемов. В результате аварии еще пострадала и пассажирка иномарки. После столкновения «Ford» загорелся.