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В Быховском районе микроавтобус съехал в водохранилище и перевернулся

25 ноября 2013 08:48
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Новости Беларуси. Микроавтобус «Форд-Транзит» съехал в Чигиринское водохранилище и перевернулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Пресс-служба Могилёвского ОУМЧС:
Микроавтобус находился в шести метрах от берега и лежал на крыше. Внутри автомобиля остался заблокированный перевозимым грузом водитель. Пассажиры из автомобиля выбрались самостоятельно.

Водителя освободили спасатели. К счастью, все пострадавшие в ДТП остались живы. Их госпитализировали.

Несколько дней назад страшное ДТП в Гродненской области унесло жизни троих человек. Легковушка врезалась в служебную машину Департамента охраны. Лобовое столкновение случилось поздно вечером на трассе М6.  Автомобили превратились в груду металла. Возбуждено уголовное дело. Причины аварии выясняют (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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