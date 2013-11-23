Около 1 тысячи машин убрали со дворов Минска как автохлам

Новости Беларуси. Автохламу – бой. Более 1 тысячи никому не нужных машин убрали со дворов Минска. Город готовится к зиме и жилищные службы активно эвакуируют автохлам.

Вросший в землю транспорт отправляется на охраняемую стоянку, о чем незамедлительно узнает его собственник. В течение трех месяцев он в праве вернуть технику, возместив при этом все затраты на его перемещение и хранение.

Те, кто не может самостоятельно вывезти свое авто, могут обратиться в ЖЭС. Чтобы отправить транспорт на металлолом, его просто нужно снять с учета в ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раиса Кузнецова, главный специалист отдела благоустройства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

С начала года на наших дворовых территориях было выявлено 1287 таких автомобилей по различным причинам. Причины указаны в указе. Это спущенные колеса, это какая-то деформация, это не прохождение техосмотра. Из этих автомобилей 580 уже приведены силами автовладельцев в нормальное состояние.