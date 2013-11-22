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В Минске пьяный водитель уходил от ГАИ и врезался в столб. С переломом руки он доставлен в больницу

22 ноября 2013 18:25
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Новости Беларуси. Гонки с преследованием развернулись рано утром на улицах Минска. Внимание сотрудников ГАИ на проспекте Дзержинского привлек легковой автомобиль. На требование остановиться водитель не реагировал и лишь увеличил скорость.

Нарушитель свернул на развязку с улицей Алибегова, где сейчас ведутся ремонтные работы. Легковушка на полном ходу врезалась в бордюр, после чего ее отбросило на бетонный столб.

Как выяснилось, водитель, будучи подшофе, возвращался из ночного клуба. С переломом руки он доставлен в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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