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  • Авария в Ивьевском районе. Водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной Департамента охраны - 3 погибших, 2 - в реанимации

Авария в Ивьевском районе. Водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной Департамента охраны - 3 погибших, 2 - в реанимации

23 ноября 2013 16:07
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Новости Беларуси. Страшное ДТП в Гродненской области. Легковушка врезалась в служебную машину Департамента охраны -  три человека погибли, два - в реанимации. Лобовое столкновение случилось поздно вечером на трассе М6.  Автомобили превратились в груду металла. Возбуждено уголовное дело. Причины аварии выясняют.

Около 22 часов 22 ноября на автодороге М6 Минск — Гродно в Ивьевском районе двигавшийся на автомобиле «Киа-Каренс» житель Минска 1963 года рождения, совершая обгон грузового микроавтобуса, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу служебным автомобилем «Опель-Астра» Гродненского областного управления департамента охраны МВД.

В результате ДТП погибли три человека: водитель «Киа», а также два пассажира «Опеля» — инспектор охраны 1979 года рождения и водитель частного торгового предприятия 1969 года рождения. Еще два сотрудника охраны, один из которых управлял «Опелем», получили телесные повреждения различной степени тяжести и находятся в реанимационном отделении больницы.

Тем временем, в ГАИ призывают автомобилистов быть особо внимательными — сегодня и завтра ожидаются сложные погодные условия — туманы, а так же дожди и понижение температуры. Сотрудники Госавтоинспекции  работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто

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