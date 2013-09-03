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В Чили пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. 5 человек погибли

03 сентября 2013 09:21
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Новости Чили. Крупное ДТП в Чили. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли не менее 5 человек. Еще около десятка получили ранения. После столкновения оба автомобиля загорелись.

По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля по неизвестной пока причине потерял контроль над машиной. Грузовик пересек разделительную линию и на полной скорости врезался в автобус. При этом под обломками автобуса может находиться еще один легковой автомобиль, поэтому спасатели не исключают увеличения количества жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто

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