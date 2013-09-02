В районе пересечения Долгиновского тракта и МКАД водитель с 10-дневным стажем попал в кювет

Новости Беларуси. Легковой автомобиль сегодня оказался за пределами проезжей части в районе пересечения Долгиновского тракта и МКАД. За рулем был молодой человек, который получил права только 10 дней назад. Чтобы пропустить ехавшие за ним автомобили, водитель начал перестроение. Но так как стаж вождения очень маленький, а скорость большая (90 км/ч), не справился с управлением.

Машину раскрутило и выбросило в кювет. Автовладелец не пострадал, но его транспорт значительно поврежден. К слову, по правилам водители со стажем до двух лет должны двигаться со скоростью не более 70 км/ч., сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.