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В Бресте микроавтобус едва не перевернулся после столкновения с прицепом, который сам же буксировал

07 октября 2013 06:09
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Новости Беларуси. В Бресте микроавтобус едва не перевернулся после столкновения с прицепом, который сам же буксировал. Как такое могло произойти, не понятно, остается только догадываться. Автомобиль либо неудачно разворачивался, либо произошел занос.

Судя по фото, в этом курьезном ДТП никто не пострадал, лишь на кузове машины появились небольшие вмятины. Не повезло и самому прицепу: у него лопнула шина. Возможно, именно это и стало причиной происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Бресте # авто

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