Новости Беларуси. В Бресте микроавтобус едва не перевернулся после столкновения с прицепом, который сам же буксировал. Как такое могло произойти, не понятно, остается только догадываться. Автомобиль либо неудачно разворачивался, либо произошел занос.

Судя по фото, в этом курьезном ДТП никто не пострадал, лишь на кузове машины появились небольшие вмятины. Не повезло и самому прицепу: у него лопнула шина. Возможно, именно это и стало причиной происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.