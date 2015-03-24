В Брагине 39-летняя женщина погибла в аварии после ссоры с мужем

Новости Беларуси. В эмоционально возбужденном состоянии женщина схватила ключи от автомобиля Audi, выбежала во двор и села за руль.

Трагедия произошла буквально в 500 метрах от дома. На пересечении улиц Гагарина и Партизанская районного центра водитель автомобиля не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Удар был настолько сильным, что Audi превратилась в груду металла. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщили в ГАИ, трагедии предшествовала ссора.

Во время домашнего застолья с друзьями погибшая и ее муж выясняли отношения.

Читайте также. Без дорожных происшествий не обошлось и 23 марта. На перекрестке улиц Кедышко и Волгоградской в Минске столкнулись маршрутка с пассажирами и карета скорой помощи. Оба микроавтобуса вылетели на тротуар.

К счастью, пешеходов рядом не оказалось. Однако пострадал один из пассажиров маршрутного такси. Женщину доставили в больницу.

Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка, сейчас выясняется. Подробности и видео с места событий здесь.