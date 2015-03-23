Более 50 остановочных пунктов в Минске переименуют до 1 апреля

Новости Беларуси. Пять магазинов, три школы и два микрорайона. Чтобы исключить путаницу в названиях, до 1 апреля более 50 остановочных пунктов в Минске переименуют. Изменения коснутся всех районов города.

Остановка «Детсад» на улице Охотской получит название «Осенняя», остановочный пункт «Коттеджи» на Белецкого будет носить имя Кондрата Крапивы, а вместо «Рынка» на Корженевского будет пункт пересадки «11-я больница».

За изменениями следите на сайте «Минсктранса», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл Сенютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В прошлом году у нас был проведен такой небольшой анализ. Мы фактически проанализировали все остановочные пункты в Минске по названиям, к тому же обращения поступали. Выяснилась интересная особенность: отдельные из остановок уже не соответствуют тем объектам, рядом с которыми они находятся: либо объектов вообще не существует, либо, в принципе, названия неактуальны. Некоторые названия просто обезличены. Например, «Детский сад», «Школа».