Маршрутка и автобус столкнулись на проспекте в Минске

В первой полосе ехал автобус, а во второй – маршрутка. Ее водитель при перестроении не уступил дорогу автобусу. Произошло столкновение.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла девятого апреля. Транспортные средства двигались по проспекту Независимости в попутном направлении.

Новости Беларуси. В Минске столкнулись автобус и маршрутка.

Пострадали два пассажира автобуса – они получили травмы и были доставлены в медучреждение для постановки диагноза и оказания необходимой помощи.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель следствия и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Проводится проверка.