ДТП в Борисовском районе: две фуры раздавили машину инкассаторов

Новости Беларуси. Массовая авария произошла на трассе М1 в Борисовском районе 19 марта. В ДТП повреждения получили две фуры, инкассаторский автомобиль и еще три легковушки.



Машину инкассаторов зажало между фурами.

По предварительным данным, пострадали 2 человека. ГАИ проводит проверку.

Спасатели смыли опасные для возгорания жидкости, которые разлились на дороге.



Еще одна серьезная авария с участием машины инкассаторов произошла несколько лет назад в Гомеле. Удар оказался настолько сильным, что инкассаторский микроавтобус перевернулся и вылетел за пределы проезжей части.

Основной удар пришелся на дверь инкассаторской машины, в результате чего пассажир получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Водители обоих авто серьезно не пострадали. Подробности и видео здесь.