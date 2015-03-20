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ДТП в Борисовском районе: две фуры раздавили машину инкассаторов

20 марта 2015 11:05
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Новости Беларуси. Массовая авария произошла на трассе М1 в Борисовском районе 19 марта. В ДТП повреждения получили две фуры, инкассаторский автомобиль и еще три легковушки.

Машину инкассаторов зажало между фурами.

По предварительным данным, пострадали 2 человека. ГАИ проводит проверку.

Спасатели смыли опасные для возгорания жидкости, которые разлились на дороге.

Еще одна серьезная авария с участием машины инкассаторов произошла несколько лет назад в Гомеле. Удар оказался настолько сильным, что инкассаторский микроавтобус перевернулся и вылетел за пределы проезжей части.

Основной удар пришелся на дверь инкассаторской машины, в результате чего пассажир получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. Водители обоих авто серьезно не пострадали. Подробности и видео здесь.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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