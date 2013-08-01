В Бобруйске белорус погиб под колёсами украинской фуры

Новости Беларуси. Обстоятельства этого ДТП ещё предстоит выяснить. Столкновение ВАЗ-2109 и грузовика DAF, зарегистрированного в Украине, произошло вчера в Бобруйске.



По словам очевидцев, сразу после удара ВАЗ загорелся. Спасатели для предотвращения загорания пролитого топлива создали пенную подушку, которая затем была смыта с проезжей части.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия. 32-летний пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Как сообщают местные СМИ, водитель грузовика, гражданин Украины, не пострадал.

Напомним, столкновение легковушек в Пуховичском районе унесло жизни двоих человек. В результате столкновения обе машины оказались в кювете (смотрите видео).