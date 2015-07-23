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Две машины столкнулись на трассе в Пуховичском районе: одна перевернулась, погибли мать и ее 5-летняя дочь

23 июля 2015 10:18
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Новости Беларуси. Специалисты выясняют причины серьезной аварии в Пуховичском районе. На гомельской трассе после столкновения двух авто одна машина перевернулась.

В салоне находилась семья: отец за рулем, мать и 5-летняя девочка. К сожалению, женщина и дочь погибли. Водители обеих легковушек госпитализированы. Ребенка перевозили без специального кресла – на руках у матери.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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