Новости Беларуси. 815 км белорусских дорог с 1 августа стали платными. Это так называемая брестская трасса (M-1) и еще несколько участков автодорог первой категории. Нововведение не коснется спецтранспорта, владельцев легковых автомобилей, зарегистрированных на территории Таможенного союза.

На смену ручному сбору платы за проезд пришла электронная система. Она работает на основе специализированной радиосвязи на коротких расстояниях и позволяет списывать плату за проезд автоматически, когда автомобиль проезжает под станциями сбора платы без необходимости снижения скорости.

Это инвест-проект совместно с австрийской стороной. Вырученные от реализации проекта деньги страна будет вкладывать в развитие дорог и инфраструктуры, модернизацию трасс и доведение их до европейского уровня.

К девяти утра пользователям белорусских дорог было передано около 50 тысяч бортовых устройств. Собрано около 600 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Рокало, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

За счет взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам будем только улучшать эту структуру автомобильных дорог, то есть делать дороги более комфортными, более скоростными и более привлекательными, в том числе и для иностранных перевозчиков. Яркий пример: выполняются поручения главы государства по строительству и реконструкции автомобильных дорог в направлении областных центров. Дорога Минск – Могилев сдана в прошлом году, скоростной режим повышен.

В полночь электронная система платных дорог начала работать в республике. Теперь не только трасса М1 Брест – граница Российской федерации, но и участки дорог М2, М3, М4, М5 и М6 стали платными для иностранцев и перевозчиков. Это примерно 815 километров. Для проезда по ним необходимо бортовое устройство, на счет которого вносят оплату. Шамиль Мерзоев объездил всю Европу. На лобовом стекле его машины не одно подобное устройство: системы действуют во многих странах.

Шамиль Мерзоев, водитель (Россия):

Фирмы заранее оформляли все. То есть информация была. Подошли оформили, деньги внесли. И все нормально, без проблем.

По утренним данным на платных дорогах три с половиной сотни нарушителей. Систему запустили на месяц позже запланированного, чтобы перевозчики могли подготовиться заранее. Однако многие по привычке отложили это на потом. Но к ажиотажу операторы были готовы. Открыты 48 пунктов обслуживания клиентов.

Алексей Авраменко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Создана система мониторинга работы обслуживающих организаций и возможных проблемных ситуаций пользователей данной системы, на основе которой будут приниматься оперативные меры.

В свое время на проблему платных дорог обратил внимание Президент страны. Действующая с 1996 года система сбора средств за проезд устарела. К тому же, от неплательщиков госбюджет недополучал как минимум 20% выплат. Через Беларусь ежегодно по автотрассам проходит около 100 млн тонн грузов. Это не предел. Поэтому даже небольшая плата в совокупности даст огромные деньги.

Транзитный потенциал республики приглянулся инвестору. Крупная австрийская компания предложила свой проект платных дорог. Цена вопроса свыше 260 млн евро. Окупаемость три года.

Эрвин Топлак, оперативный директор австрийской компании:

Реализация проекта в Беларуси успешна по сравнению с опытом создания аналогичных систем в других странах. К девяти утра пользователям белорусских дорог было передано более 50 тысяч бортовых устройств. Около 600 млн белорусских рублей уже заработано.

Каждый, кто сегодня ехал по основной трассе М1, заметил - пункты пропуска уже в прошлом.

Шлагбаумы подняты, светофоры отключены, рабочие демонтируют последнее оборудование. Сегодня на пункте сбора дорожных сборов «Федьковичи» практически безлюдно: всего в нескольких километрах отсюда установлено оборудование, позволяющее автоматически взимать плату за проезд.

Теперь все делают рамки и бортовые устройства в самом автомобиле. Данные о передвижении передаются по микроволновой технологии. При приближении автомобиля к порталу его видит датчик. Радиообмен с бортовым устройством и оплата практически по воздуху. Параллельно считываются номерные знаки. Если за проезд автомобиля надо платить, а устройства оплаты нет – система фотофиксации делает два снимка.

Вся информация поступает в операционный центр. Оператор выясняет — является ли водитель нарушителем. Бортовое устройство персонифицировано, воспользоваться чужим не получится.

Для легковушек и микроавтобусов, зарегистрированных в Таможенном союзе, проезд бесплатный. Нововведение не коснется мопедов и мотоциклов. В списке разрешенных безбилетников маршрутные такси, пожарные и машины скорой помощи, автомобили оперативного назначения.

Всем остальным – плата за проезд от 4 до 12 евроцентов за километр, в зависимости от класса авто. В случае обнаружения «зайца» на дороге инспекторы вправе задержать автомобиль. Нарушителю придется раскошелиться.

Леонид Лемеш, начальник ГУ «Транспортная инспекция»:

Эти нарушения длящиеся, и поэтому к ним мы можем возвращаться в течение трех лет и можем применять, допустим, эти взыскания к субъекту хозяйствования. Допустим, нарушила одна машина иностранного субъекта хозяйствования – заплатит второй водитель, который будет обнаружен на трассе через месяц, через три дня.

Преимущества новой электронной системы бесспорны. Это позволит не только расширить сеть скоростных дорог страны, но и уже значительно экономит время.

Еже Кавалер, водитель (Польша):

Удобно. Очень хорошая система, не нужно платить на терминале. Можно ехать не останавливаясь.

Андрей Ананов, водитель (Беларусь):

Это удобно. В принципе, не надо останавливаться, сбрасывать скорость. Экономится время, на каждом пункте где-то минут пять в среднем, пока пройдут перед вами машины.