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ГАИ просит водителей объезжать в Минске улицу Калиновского из-за наплыва паломников к приходу Всех Святых

01 августа 2013 10:31
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Новости Беларуси. ГАИ просит водителей объезжать в Минске улицу Калиновского из-за наплыва паломников к приходу Всех Святых. 1 августа на протяжении всего дня здесь частично ограничено движение. Также полностью запрещена парковка транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобилистам предлагается двигаться по Минской кольцевой и далее по улице Всехсвятской.

Крест Андрея Первозванного будет находится в храме по 2 августа. Считается, что прикосновение к святыне исцеляет от тяжелых болезней.

# авто # ГАИ

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