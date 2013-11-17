В Беларуси сегодня отмечают День памяти жертв дорожных аварий

Новости Беларуси. День памяти жертв ДТП отмечают сегодня в мире. В храмах по этому поводу провели поминальные службы, зажгли свечи.

Эта дата установлена резолюцией Генассамблеи ООН, ведь гибель людей в авариях — проблема планетарного масштаба. За год происшествия на дорогах уносят более миллиона жизней по всему миру. В нашей стране с начала года погибли почти 700 человек.

Минувшей ночью список пополнил мужчина, перебегавший минскую кольцевую в районе Чижовки. Его сбил автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Его личность пока не установлена. На вид ему около 50 лет.

Нет страшнее трагедии, когда на дорогах гибнут дети. В Гомеле провели реквием. В небо над городом сотрудники ГАИ со школьниками запустили «красные сердца». Восемнадцать огненных фонариков. Столько же детей погибло на дорогах Гомельской области за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельчанин:

Сегодня празднуется День жертв ДТП. Просим вас быть внимательными на дорогах.

Сегодня в регионах проводят акции, чтобы напомнить о безопасном поведении на дороге. Водителям и пешеходам раздают памятки. В ГАИ также призывают всех автолюбителей включить ближний свет фар, чтобы вспомнить всех погибших в ДТП и привлечь внимание к проблемам, связанным с безопасностью движения.