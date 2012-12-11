В Беларусь сложно въехать из Польши, а в Литву - из Беларуси, сообщают пограничники

Новости Беларуси. Очереди на белорусско-литовской границе продолжают увеличиваться. 10 декабря уже почти две тысячи автомобилей ожидали оформления.

Пробки на всех погранпереходах появились на прошлой недели после ареста целой смены литовских таможенников в пункте пропуска Мядининкай-Каменный Лог. Ситуация на белорусско-литовской границе вот уже несколько дней остаётся напряжённой. На некоторых пунктах пропуска скопились сотни большегрузных автомобилей. Причём, такая ситуация наблюдается практически на всех переходах.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

На выезд из Республики Беларусь в Европу стоит около порядка 2,5 тысяч. Наиболее проблематичным для выезда сегодня мы рассматриваем литовское направление, наиболее проблематичным для въезда на сегодняшний момент польское направление.

Самая большая автомобильная пробка с белорусской стороны образовалась в пункте пропуска «Каменный Лог»-Мядининкай. Здесь выезда из республики ожидают более 700 большегрузных автомобилей. В «Котловке» в очереди стоят 520 фур, в «Беняконях» скопилось больше 300 автомобилей.

10 декабря относительно быстрым пунктом пропуска через белорусско-литовскую границу у дальнобойщиков считается «Привалка» в Гродненском районе. Очередь здесь 7 километров. Правда, чтобы пересечь границу, всё равно приходится стоять не менее 2 суток.

Польский водитель Анджей Бжезовский Гродненское направление выбрал сознательно. Говорит, стоять в 20 километровой пробке в пункте пропуска «Каменный Лог» нет времени. К сложившейся ситуации на литовской границе относится с пониманием. После ареста по подозрению во взяточничестве целой смены литовских таможенников в пункте пропуска «Мядининкай» время оформление транспорта увеличилось в несколько раз.

Анджей Бжезовский, дальнобойщик (Польша):

Были такие случаи, что спрашивают, если везёшь что-то, значит должен давать взятку, если там больше чего-то. Я, например, не курю, не вожу сигарет, если спиртное – то вожу одну бутылку. Недозволенного ничего не провожу, то есть всё равно должен давать традицию. Не только я, все водители так говорят, любой поляк может подтвердить.

Правда, и в «Привалке» очередь двигается не слишком быстро. За ночь с 9 на 10 декабря ночь продвинулись только на два километра. Рядом никакой инфраструктуры, поэтому водители находятся в спартанских условиях.

Анджей Бжезовский, дальнобойщик (Польша):

Есть у меня такая 5-литровая канистра с водой, здесь я умываюсь, чищу зубы. Дальше есть у меня ещё газовый баллон. На этом баллоне кипячу чай, кофе.

Пётр Олейник, дальнобойщик (Польша):

Мы слышали, что в Мядининкае арестовали таможенников литовских за взятки. Точно не знаю, но, по-моему, целую смену арестовали. И теперь очередь там 22 километра.

После такого, 7-километровая пробка в «Привалке» уже не кажется большой. Правда, и здесь водители несут определённые убытки. Чтобы согреть водителей, двигатели автомобилей работают и днём, и ночью.

Степан Харук, дальнобойщик (Украина):

Постоянно машину надо прогревать, чтобы аккумуляторы заряжались, и чтобы тепло было.

Изменится ли ситуация в ближайшие дни, пока не известно. Поэтому многие большегрузы уже перенаправлены на белорусско-польскую границу. Белорусские таможенники совместно с польскими коллегами принимают все меры, чтобы максимально быстро оформлять такие машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство иностранных дел Беларуси направило ноту посольству Литвы в связи с увеличением очередей грузового транспорта на границе двух государств.

В соответствии с действующими договоренностями стороны обязаны оформлять на белорусско-литовской границе 600 грузовых транспортных средств в сутки. Однако с 5 декабря 2012 года это условие литовской стороной не выполняется.