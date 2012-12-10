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Водитель, насмерть сбивший третьеклассника во дворе минской школы № 23, заключен под стражу

10 декабря 2012 13:23
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Новости Беларуси. Минский водитель, который насмерть сбил третьеклассника во дворе школы № 23, заключен под стражу. Следственный комитет Беларуси на осоновании собранных доказательств предъявил мужчине обвинение. Было проведено два следственных эксперимента, ряд экспертиз и допросов. Ранее в отношении 37-летнего водителя возбудили уголовное дело.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
Следователи продолжают работу над установлением истиной картины произошедшего, а также выявлением причин и условий, способствовавших совершению преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Трагедия произошла вечером 13 ноября, когда в школе проходило родительское собрание. Территория была заставлена автомобилями, несмотря на запрещающие знаки на въезде. По словам водителя, мальчик выбежал прямо под колеса машины.

Трагедия заставила пристально взглянуть на проблему безопасности детей. В школах по всей республики был принят ряд мер, в том числе организовано патрулирование инспекторов и старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # Следственный комитет Республики Беларусь

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