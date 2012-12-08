В Лошицком парке Минска снегоуборочный трактор упал в водоем

Новости Беларуси. Авария может произойти и во время уборки улиц и тротуаров. Так, в Минске снегоуборочный трактор в Лошицком парке упал в водоём. К счастью, никто не пострадал.

Снег, метель и гололедица. Непогода снова испытывает водителей на прочность. На дорогах растёт количество ДТП, не все автомобилисты справляются с управлением. Только за утро 3 ДТП – заносы на снежной дороге в Смолевичском и Мядельском районах. Пострадали водители и пассажиры “легковушек”.

Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях. Тем, кто всё же сел за руль, следует быть предельно внимательными, выбирать правильный скоростной режим и соблюдать дистанцию. Чаще всего в снегопады в сводках ДТП фигурируют заносы и столкновения.

В ближайшие дни погода не изменится. На большей части страны пройдёт снег, возможна метель. ГАИ призывает водителей не создавать помех для работы снегоуборочной техники. В противном случае машины отбуксируют на охраняемые стоянки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зима преподносит неприятные сюрпризы и в других европейских странах. Десятки отмененных авиарейсов, сотни автоаварий и многокилометровые пробки.

Во Франции обрушившиеся на север и восток страны снегопады привели к введению в 37 департаментах страны оранжевого уровня опасности. В Бельгии из-за снегопадов и обледенения дорог резко возросло количество автокатастроф. Коммунальщики работают в авральном режиме. Но успевают обрабатывать реагентами только основные шоссе.

В аэропорту Брюсселя отменены десятки авиарейсов. Похожая картина и в Германии. Авиасообщение нарушено. На дорогах - аварии.

В снежном плену также Швеция и Швейцария. Непогода обострила ситуацию и в России. Из-за снегопада практически парализованы аэропорты Москвы. Задерживаются десятки авиарейсов. Несколько отменены.

Кстати, сейчас готовятся к открытию пункты зимних развлечений в Минске. Мобильный каток в столичном центре пока единственный. Но в управлении физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома уже говорят о “зимней арифметике”. Около 100 катков, 36 хоккейных коробок, 20 лыжных трасс, 35 пунктов проката спортивного инвентаря и оборудования – такова статистика нынешнего зимнего сезона. Начнётся он со дня на день. Уже завтра планируется открытие крупнейшей Минской лыжной трассы.

По прогнозам синоптиков все выходные в Беларуси сохранится комфортная погода. Прерывистый ветер, слабый снег, дневная температура от минус двух до минус семи градусов. А вот на предстоящей неделе к нам придёт активный атмосферный фронт. Оттепели синоптики не прогнозируют вплоть до 20 декабря.