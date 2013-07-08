В Австралии пенсионерка въехала в супермаркет на автомобиле

Новости Австралии. В австралийском Мельбурне пенсионерка выбрала необычный способ посещения супермаркета. Она въехала в него на автомобиле. В этот момент в магазине находились около 20 человек. Никто из покупателей и продавцов не пострадал, поскольку женщине всё же удалось остановить машину.

Виновница аварии призналась, что живет в этом районе уже 40 лет и даже не предполагала, что такое может с ней произойти. В причинах аварии еще предстоит разобраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.