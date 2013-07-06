6 июля любители ретро-мотоциклов соревновались под Раковом

Новости Беларуси. История на колесах: любители ретро-мотоциклов соревновались 6 июля под Раковом.

Идею проведения международного фестиваля организаторы вынашивали около 10 лет. Ценители уникальной техники собираются во многих странах мира, и вот, наконец, сегодня местом встречи впервые стала Беларусь. Некоторым участникам, чтобы добраться до Ракова, пришлось на своих ретро-мотоциклах преодолеть более тысячи километров.

Войтех Гласны, участник фестиваля (Чехия):

На мотоцикле своем путешествую уже с 2006 года. Проехал уже всю Северную Африку, Россию до Владивостока, Иран, Южную Америку, всю Европу. Он меня не подводит.

Среди раритетов восстановленный БМВ 39-го года, и, конечно же, классика советского автопрома. Более 40 участников из Беларуси, Чехии, Латвии, Украины соревновались не столько в скорости, а, скорее, в уникальности техники и искусстве управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гапанович, организатор фестиваля:

Соревнуются не на скорость, а на правильность выполнения правил дорожного движения. И мы на определенных местах, которые называются контрольные пункты, предлагаем им задания. Например, на новом мотоцикле проехать «восьмерку», как они когда-то в юности сдавали на права.