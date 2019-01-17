«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами

Дорожный патруль не дремлет. Для комфортного передвижения транспорта в Минске работает около 800 светофорных объектов, а в минувшем году было установлено еще 28, а также более 1000 дорожных знаков.
Дорожный патруль не дремлет. Для комфортного передвижения транспорта в Минске работает около 800 светофорных объектов, а в минувшем году было установлено еще 28, а также более 1000 дорожных знаков.
Вовремя добраться в нужную точку города вот уже несколько месяцев помогает и «умная» система. Власти столицы по инициативе ГАИ оборудовали самые оживлённые перекрестки камерами и, вмонтированными в дорожное покрытие датчиками, которые позволяют в режиме реального времени собирать статистику о движении транспортных потоков и управлять светофорами.
Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время мы находимся на светофорном объекте ул. Глебки. Здесь установлены магнитные детекторы, они ведут подсчет интенсивностей движения на данном светофорном объекте и оперативно изменяет график режима светофорного объекта с учетом существующих интенсивностей.
Инновационный проект уже показал себя в действии на пересечениях проспекта Машерова с улицами Козлова, Красной, Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, на улице Берестянской, а также на перекрёстке Шаранговича с Горецкого, Лобанка, Сухаревской и Федорова. Вся информация с датчиков поступает в центральный пункт управления ГАИ.
Михаил Волковыцкий, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Есть готовое программное обеспечение, которое позволяет включить определенный противозаторовый алгоритм. Если наблюдается какой-либо затор на каком-либо из перекрестков, система включит на прогон на определенное количество секунд. После того, как датчики сработают, покажут, что интенсивность восстановлена, не превышает пороговое значение, система автоматически отключается.
Диспетчеры могут не только влиять на загрузку улиц, но и оперативно реагировать на ДТП. В ближайшем будущем планируется оборудовать видео датчиками больше сотни перекрестков столицы. В перспективе интеллектуальная система сможет автоматически создавать стабильную «зеленую волну», что повысит скорость сообщения автотранспорта в городе.