«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами

Дорожный патруль не дремлет. Для комфортного передвижения транспорта в Минске работает около 800 светофорных объектов, а в минувшем году было установлено еще 28, а также более 1000 дорожных знаков.

Вовремя добраться в нужную точку города вот уже несколько месяцев помогает и «умная» система. Власти столицы по инициативе ГАИ оборудовали самые оживлённые перекрестки камерами и, вмонтированными в дорожное покрытие датчиками, которые позволяют в режиме реального времени собирать статистику о движении транспортных потоков и управлять светофорами.

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время мы находимся на светофорном объекте ул. Глебки. Здесь установлены магнитные детекторы, они ведут подсчет интенсивностей движения на данном светофорном объекте и оперативно изменяет график режима светофорного объекта с учетом существующих интенсивностей.

Инновационный проект уже показал себя в действии на пересечениях проспекта Машерова с улицами Козлова, Красной, Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, на улице Берестянской, а также на перекрёстке Шаранговича с Горецкого, Лобанка, Сухаревской и Федорова. Вся информация с датчиков поступает в центральный пункт управления ГАИ.

Михаил Волковыцкий, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Есть готовое программное обеспечение, которое позволяет включить определенный противозаторовый алгоритм. Если наблюдается какой-либо затор на каком-либо из перекрестков, система включит на прогон на определенное количество секунд. После того, как датчики сработают, покажут, что интенсивность восстановлена, не превышает пороговое значение, система автоматически отключается.