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«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами

17 января 2019 12:07
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Дорожный патруль не дремлет. Для комфортного передвижения транспорта в Минске работает около 800 светофорных объектов, а в минувшем году было установлено еще 28, а также более 1000 дорожных знаков.   

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-1

Вовремя добраться в нужную точку города вот уже несколько месяцев помогает и «умная» система. Власти столицы по инициативе ГАИ оборудовали самые оживлённые перекрестки камерами и, вмонтированными в дорожное покрытие датчиками, которые позволяют в режиме реального времени собирать статистику о движении транспортных потоков и управлять светофорами.   

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-4

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-6

Евгений Жидкевич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время мы находимся на светофорном объекте ул. Глебки. Здесь установлены магнитные детекторы, они ведут подсчет интенсивностей движения на данном светофорном объекте и оперативно изменяет график режима светофорного объекта с учетом существующих интенсивностей.      

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-9

Инновационный проект уже показал себя в действии на пересечениях проспекта Машерова с улицами Козлова, Красной, Куйбышева, Богдановича, Кропоткина, на улице Берестянской, а также на перекрёстке Шаранговича с Горецкого, Лобанка, Сухаревской и Федорова. Вся информация с датчиков поступает в центральный пункт управления ГАИ.  

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-12

Михаил Волковыцкий, инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Есть готовое программное обеспечение, которое позволяет включить определенный противозаторовый алгоритм. Если наблюдается какой-либо затор на каком-либо из перекрестков, система включит на прогон на определенное количество секунд. После того, как датчики сработают, покажут, что интенсивность восстановлена, не превышает пороговое значение, система автоматически отключается.   

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-15

Диспетчеры могут не только влиять на загрузку улиц, но и оперативно реагировать на ДТП. В ближайшем будущем планируется оборудовать видео датчиками больше сотни перекрестков столицы. В перспективе интеллектуальная система сможет автоматически создавать стабильную «зеленую волну», что повысит скорость сообщения автотранспорта в городе.  

«Умные» перекрестки. Как в Минске решают проблему с транспортными заторами-18

# Автодороги Беларуси # авто # Евгений Жидкевич # Михаил Волковыцкий # Фотофакт # Автомобили

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