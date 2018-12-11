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Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто

11 декабря 2018 08:37
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Забронировать парковочное место для автомобиля стало проще. С 3 декабря в Минске появилось ещё 5 зон платной парковки. Теперь «отстегнуть» за автостоянку придется на улицах Энгельса, Академической, Сурганова, Коллекторной и Бобруйской. Такое нововведение предусмотрено «Планом развития платных парковок города Минска».

Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто -1

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»:
Необходимость, в первую очередь, вызвана тем, что с увеличением автомобилизации города, плотностью автомобильного потока, желанием людей попасть в ту или иную точку города на короткое время, загруженностью улиц, повышением вредного воздействия на окружающую среду. И, в принципе, основная задача – разгрузить центр города.

Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто -4

По словам специалистов, такая прерогатива выгодна и автомобилистам, заезжающим в центр на короткое время, и тем, кто постоянно работает в вышеуказанных отрезках города.

Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто -7

Вынужденная мера или необходимость? Но автостоянки платного типа всё же не пустуют. Идентифицировать, к слову, такие участки можно по дорожным знакам и информационному щиту, на котором изложены сведения о стоимости, способах оплаты и о порядке приобретения абонемента либо парковочного талона.

Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто -10

Евгений Робец, заместитель директора ГУ «Парковки столицы»:
Абонементы получают путём заключения договора с нашей организацией, стоимость его на сегодняшний день составляет 35 рублей, это получается 1,5 рубля за день парковки.

Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто -13

На сегодняшний день, с учётом новых, в столице насчитывается 55 платных парковок примерно на 4 тысячи мест. А к 2020 году их количество в границах второго городского транспортного кольца увеличится ещё на 25 тысяч. Автовладельцам на заметку: с 1 декабря в связи c переходом на зимний период эксплуатации все платные уличные паркинги открытого типа в Минске перешли на новый режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, с выходными днями в субботу и воскресенье.

Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто -16

# Автомобили # авто # Олег Лещинский # Евгений Робец # Фотофакт # Автомобили

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