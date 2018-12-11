Где в Минске появились ещё 5 платных парковок и сколько стоит оставить там авто

Забронировать парковочное место для автомобиля стало проще. С 3 декабря в Минске появилось ещё 5 зон платной парковки. Теперь «отстегнуть» за автостоянку придется на улицах Энгельса, Академической, Сурганова, Коллекторной и Бобруйской. Такое нововведение предусмотрено «Планом развития платных парковок города Минска».

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»:

Необходимость, в первую очередь, вызвана тем, что с увеличением автомобилизации города, плотностью автомобильного потока, желанием людей попасть в ту или иную точку города на короткое время, загруженностью улиц, повышением вредного воздействия на окружающую среду. И, в принципе, основная задача – разгрузить центр города.

По словам специалистов, такая прерогатива выгодна и автомобилистам, заезжающим в центр на короткое время, и тем, кто постоянно работает в вышеуказанных отрезках города.

Вынужденная мера или необходимость? Но автостоянки платного типа всё же не пустуют. Идентифицировать, к слову, такие участки можно по дорожным знакам и информационному щиту, на котором изложены сведения о стоимости, способах оплаты и о порядке приобретения абонемента либо парковочного талона.

Евгений Робец, заместитель директора ГУ «Парковки столицы»:

Абонементы получают путём заключения договора с нашей организацией, стоимость его на сегодняшний день составляет 35 рублей, это получается 1,5 рубля за день парковки.