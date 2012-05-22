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Украинец из Польши в Казахстан через Беларусь ввез детали церковного органа

22 мая 2012 13:37
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Новости Беларуси. Брестские пограничники в пункте пропуска «Козловичи» задержали водителя автопоезда, гражданина Украины, который нелегально пытался провезти из Польши в Беларусь детали церковного органа.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы им. Ф. Э. Дзержинского:
В кабине автомобиля обнаружен деревянный инструментальный ящик, в котором  находились приспособления для музыкального инструмента органа. Это меха, акустическая система, вентилятор надува и инструмент для настройки данной аппаратуры.
Будет определена принадлежность данных товарно-материальных ценностей к какой-либо категории и сумма оценки.

По словам водителя, он должен был доставить их в Казахстан. Груз изъят, его дальнейшую судьбу определит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Контрабанда # Александр Кислов # Криминал

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