Украинец из Польши в Казахстан через Беларусь ввез детали церковного органа

Новости Беларуси. Брестские пограничники в пункте пропуска «Козловичи» задержали водителя автопоезда, гражданина Украины, который нелегально пытался провезти из Польши в Беларусь детали церковного органа.

Александр Кислов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы им. Ф. Э. Дзержинского:

В кабине автомобиля обнаружен деревянный инструментальный ящик, в котором находились приспособления для музыкального инструмента органа. Это меха, акустическая система, вентилятор надува и инструмент для настройки данной аппаратуры.

Будет определена принадлежность данных товарно-материальных ценностей к какой-либо категории и сумма оценки.

По словам водителя, он должен был доставить их в Казахстан. Груз изъят, его дальнейшую судьбу определит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.