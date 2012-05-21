Авария в Минске. Mersedes протаранил троллейбус

Новости Беларуси. В Минске поздно вечером 20 мая в лобовую столкнулись троллейбус и Mersedes. После удара иномарку отбросило в светофорный столб и развернуло. В легковушке находились четыре человека. По словам очевидца, написавшего на форуме auto.onliner.by, водитель и один из пассажиров скрылись, ещё одного с травмами увезла скорая. По предварительной информации, водитель легковушки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, во всяком случае так посчитали сотрудник ГАИ, отправившие водителя на медосвидетельствования.