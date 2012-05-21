Прямой эфир

Авария в Минске. Mersedes протаранил троллейбус

21 мая 2012 10:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске поздно вечером 20 мая в лобовую столкнулись троллейбус и Mersedes. После удара иномарку отбросило в светофорный столб и развернуло. В легковушке  находились четыре человека.  По словам очевидца, написавшего на форуме auto.onliner.by, водитель и один из пассажиров скрылись, ещё одного с травмами увезла скорая. По предварительной информации, водитель легковушки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, во всяком случае так посчитали сотрудник ГАИ, отправившие водителя на медосвидетельствования.

 

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 мая 2012 10:02

Под Боровлянами перевернулась польская фура с унитазами для россиян

18 мая 2012 07:56

Автобус с пассажирами утонул во Вьетнаме. Более 30 человек погибли

17 мая 2012 10:55

10-метровый тополь упал на автомобиль в Минске