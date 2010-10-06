У ДТЗ ледзь не пацярпеў кіроўца, які выйшаў на праезжую частку, каб папярэдзіць наезд на ім жа збітых пешаходаў

Пад колы аўто трапілі мужчына і жанчына — яны перасякалі праезжую частку па пешаходным пераходзе, які не рэгуляваўся. Жанчына выжыла, а вось 43-гадовы мінчанін памёр на месцы.
Вадзіцель спыніўся. Непазначаны святлоадбваючымі элементамі, ён выбег на дарогу, і сам ледзь не трапіў пад машыну.
Натуральна, чалавек быў у шоку. Але пра бяспеку трэба было паклапаціцца. Вясною ў аналагічнай сітуацыі загінуў вадзіцель, які выйшаў аказаць дапамогу пацярпеламу. Таму Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці раіць кіроўцам ў такіх абставінах уключаць аварыйку, апрануць святлоадбіваючую камізэльку і выставіць знак аварыйнага спынення.