Прямой эфир

У ДТЗ ледзь не пацярпеў кіроўца, які выйшаў на праезжую частку, каб папярэдзіць наезд на ім жа збітых пешаходаў

06 октября 2010 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дарожная драма разыгралася ў прысталіччы на трасе Мінск-Гродна.

Пад колы аўто трапілі мужчына і жанчына — яны перасякалі праезжую частку па пешаходным пераходзе, які не рэгуляваўся. Жанчына выжыла, а вось 43-гадовы мінчанін памёр на месцы.

Вадзіцель спыніўся. Непазначаны святлоадбваючымі элементамі, ён выбег на дарогу, і сам ледзь не трапіў пад машыну.

Натуральна, чалавек быў у шоку. Але пра бяспеку трэба было паклапаціцца. Вясною ў аналагічнай сітуацыі загінуў вадзіцель, які выйшаў аказаць дапамогу пацярпеламу. Таму Дзяржаўтаінспекцыя Мінскай вобласці раіць кіроўцам ў такіх абставінах уключаць аварыйку, апрануць святлоадбіваючую камізэльку і выставіць знак аварыйнага спынення.

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
06 октября 2010 12:33

Авария в Минске. Женщину на «Форде» прижал водитель грузовика

Авария в Минске: столкновением закончился поворот двух машин на соседнюю полосу
02 октября 2010 18:15

Авария в Минске: столкновением закончился поворот двух машин на соседнюю полосу

02 октября 2010 09:54

С марта 2011 года нынешнее водительское удостоверение перестанет быть действительным для поездок за пределы Беларуси