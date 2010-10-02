С марта 2011 года нынешнее водительское удостоверение перестанет быть действительным для поездок за пределы Беларуси

Тот, кто покидать пределы Беларуси не собирается, сможет и дальше использовать старое удостоверение, равно как и удостоверение образца Советского Союза.

Чтобы заменить старые права, нужно с января 2011 года обратиться с заявлением в любое подразделение МВД, отвечающее за его выдачу. Нужно также предоставить старое водительское удостоверение, паспорт, медицинскую справку и квитанцию об уплате пошлины. Замена водительского удостоверения займет один день.

Новые права будут полностью соответствовать международному образцу. Удостоверение предполагает 11 водительских категорий и подкатегорий («AM» — мопед, «A» и «A1» — мотоциклы объемом до и свыше 500 кубических сантиметров, «B», «C», «D» и др.)., пишет «СБ».