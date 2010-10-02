Авария в Минске: столкновением закончился поворот двух машин на соседнюю полосу

ДТП произошло на минском пр. Пушкина перед выездом на 2-е кольцо.

Столкнувшиеся машины около часа мешали двигаться в сторону центра не только легковым автомобилям, но и троллейбусам. Авария же произошла из-за того, что сразу две машины с соседних полос пытались повернуть на одну. Тогда как согласно знакам, совершить этот маневр на перекрестке можно только с одной полосы. К тому же, «Газель» с российскими номерами пересекла еще и сплошную линию.

Сергей, участник ДТП:

Скорость была небольшая, все очень быстро произошло, даже ничего не удалось сделать, потому что «Газель» просто повернула на меня. Никто не пострадал, так что все нормально.