Три аварии произошли в Минской области с участием двухколесного транспорта

Новости Беларуси. Сезон аварий с участием двухколесного транспорта открыт на Минщине.

На выходных в Слуцке, 35-летний водитель, лишенный прав, сбил 36-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина погиб.

Еще один наезд на велосипедиста зарегистрирован в Вилейском районе. Там 78- летний пенсионер неожиданно для водителя легковушки решил повернуть налево. Избежать наезда не удалось. Велосипедист сейчас находится в реанимации.

А на Пуховщине мотоциклист без прав и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и перевернулся. 42-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

В связи с увеличением аварий с участием двухколесных транспортных средств, ГАИ области призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными на дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.