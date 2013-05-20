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Три аварии произошли в Минской области с участием двухколесного транспорта

20 мая 2013 15:10
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Новости Беларуси. Сезон аварий с участием двухколесного транспорта открыт на Минщине.

На выходных в Слуцке, 35-летний водитель, лишенный прав, сбил 36-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина погиб.

Еще один наезд на велосипедиста зарегистрирован в Вилейском районе. Там 78- летний пенсионер неожиданно для водителя легковушки решил повернуть налево. Избежать наезда не удалось. Велосипедист сейчас находится в реанимации.

А на Пуховщине мотоциклист без прав и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и перевернулся. 42-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

В связи с увеличением аварий с участием двухколесных  транспортных средств, ГАИ области призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными на дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # авто # Велосипед

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