В Несвижском районе бороться с нарушителями правил парковки автоинспекторам помогают эвакуаторы

Новости Беларуси. Бороться с нарушителями правил парковки автоинспекторам области помогают эвакуаторы. Транспортные средства появились на вооружении местных отделений ГАИ.

Так, в Несвижском районе с начала года двум десяткам владельцем авто пришлось спасать своих железных коней со штрафстоянки. Появление эвакуатора на дорогах района положительно повлияло на дисциплинированность местных водителей. А вот гости города часто пренебрегают гостеприимством Несвижа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Урбан, старший госавтоинспектор ГАИ Несвижского района:

Очень много есть водителей, которые ставят свои транспортные средства на нарушение правил дорожного движения и уходят. И уходят буквально на целый день. Поэтому приезжает эвакуатор и буксирует автомобиль на штрафстоянку. В этом году уже порядка 20 машин было отбуксировано.