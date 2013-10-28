Прямой эфир

Трасса М-5, участок от Пуховичей до Бобруйска: 53 километра за 720 дней на сумму более $120 миллионов

28 октября 2013 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Они соблюдают скоростной режим за рулем, но не сбавляют обороты в профессии. Для них дорога - это не просто путь, но и работа. Сегодня героями программы «Центральный регион» на СТВ стали дороги Беларуси и дорожники, которые не оставляют свои рабочие места даже в профессиональный праздник!

53 километра за 720 дней на сумму более 120 миллионов долларов. С такой рекордной скоростью дорожники преодолели участок от Пуховичей до Бобруйска по трассе М-5. Теперь это не просто дорога, а автострада, авторитет которой в глазах автомобилистов скоро разгонится до 120 км/ч. Вместо двух полос - четыре, 6 новых транспортных развязок, 7 путепроводов, 3 моста. И теперь с чувством исполненного долга заказчики, подрядчики и субподрядчики могут отмечать свой профессиональный праздник. К их числу относятся и специалисты предприятия «Минскавтодор-Центр»!   

# Автодороги Беларуси # авто # Сергей Исаков

Другие новости рубрики

Все новости
28-летний пьяный лихач устроил погоню от ГАИ в Минске
28 октября 2013 10:25

28-летний пьяный лихач устроил погоню от ГАИ в Минске

В центре Пекина автомобиль пробил ограждение, въехал в толпу пешеходов и загорелся. Погибли 3 человека, 10 ранены
28 октября 2013 09:42

В центре Пекина автомобиль пробил ограждение, въехал в толпу пешеходов и загорелся. Погибли 3 человека, 10 ранены

Музей дорожной техники под открытым небом открылся в Гомеле
28 октября 2013 06:14

Музей дорожной техники под открытым небом открылся в Гомеле