Трасса М-5, участок от Пуховичей до Бобруйска: 53 километра за 720 дней на сумму более $120 миллионов

Новости Беларуси. Они соблюдают скоростной режим за рулем, но не сбавляют обороты в профессии. Для них дорога - это не просто путь, но и работа. Сегодня героями программы «Центральный регион» на СТВ стали дороги Беларуси и дорожники, которые не оставляют свои рабочие места даже в профессиональный праздник!

53 километра за 720 дней на сумму более 120 миллионов долларов. С такой рекордной скоростью дорожники преодолели участок от Пуховичей до Бобруйска по трассе М-5. Теперь это не просто дорога, а автострада, авторитет которой в глазах автомобилистов скоро разгонится до 120 км/ч. Вместо двух полос - четыре, 6 новых транспортных развязок, 7 путепроводов, 3 моста. И теперь с чувством исполненного долга заказчики, подрядчики и субподрядчики могут отмечать свой профессиональный праздник. К их числу относятся и специалисты предприятия «Минскавтодор-Центр»!