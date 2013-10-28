28-летний пьяный лихач устроил погоню от ГАИ в Минске

Новости Беларуси. Автомобиль «БМВ» на большой скорости двигался в направлении МКАД около 2.00 по улице Тимирязева. На требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не отреагировал, а только ускорился.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД города Минска:

Водитель «БМВ» неоднократно создавал аварийную ситуацию патрульному автомобилю, а также своими действиями создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения. Двигаясь по автодороге в направлении поселка Семково, сотрудники ДПС приняли решение использовать табельное оружие. В воздух было сделано 2 предупредительных выстрела, но лихач и после этого продолжал игнорировать требования сотрудников.

Сотрудниками ГАИ были приняты меры для задержания данного гражданина. При задержании он оказывал сопротивление, было очевидно, то он находится в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен на медицинское освидетельствование, в его крови обнаружено 1,44 промилле алкоголя.

Хотелось бы отметить, что данный гражданин уже в пятый раз задерживается за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Последний случай будет считаться повторно в течение года. Сейчас материалы по данному делу будут переданы в Следственный комитет, где будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

В гаражном массиве поселка Семково у автомобиля лопнуло колесо. Водитель уже пешком попытался скрыться от инспекторов ГАИ, а во время задержания оказал сопротивление.

В крови 28-летнего лихача обнаружили 1,44 промилле алкоголя. Как выяснилось, молодой человек задержан за пьяную езду в пятый раз, в отношении его за вождение в нетрезвом виде уже дважды возбуждали уголовное дело. На этот раз в отношении водителя составлено 4 административных протокола.



Напомним, 24 октября в Беларуси официально вступил в силу закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей. Речь идет о тех случаях, когда автомобилист в состоянии подшофе в течение года попадается повторно. Что может натворить на дороге пьяный водитель? И оправданы ли меры по ужесточению ответственности за вождение в нетрезвом виде? Смотрите расследование СТВ.