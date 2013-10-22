Танцы зомби на пешеходном переходе в Гродно!

Новости Беларуси. В Гродно решили привлечь внимание к проблеме пешеходного травматизма на дорогах нестандартным способом. Вместо традиционных профилактических буклетов, молодые люди устроили мини-представление.

Шоу оказалось более чем наглядным. Молодые люди, загримированные как пострадавшие в аварии, вышли на пешеходный переход с необычным флеш-мобом.

Марина Чернявская, участница акции:

Хотим сказать, что теперь и водители, и пешеходы стали очень невнимательными. И хотели бы показать, что следует следить за тем, чтобы водитель управлял транспортным средством более внимательно, но и пешеход также смотрел по сторонам и не шел напролом, уважал и водителя, и себя.

Действо длилось не больше минуты, пока горел зелёный сигнал светофора. У каждого из участников на груди была табличка с надписью конкретного нарушения ПДД, которое может привести к трагическим последствиям.

Время проведения акции выбрано не случайно: в конце октября рано темнеет, при этом не все пешеходы соблюдают правила дорожного движения, и только единицы обозначают себя светоотражающими фликерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.